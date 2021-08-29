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Senegalli eski bakan hayatını kaybetti
Dünya Senegalli eski bakan hayatını kaybetti
Dünya

Senegalli eski bakan hayatını kaybetti

Eski Senegal Dışişleri Bakanı Alioune Badara Cisse hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:17:00 -
Senegalli eski bakan hayatını kaybetti

Eski Senegal Dışişleri Bakanı ve Senegal Cumhuriyeti Arabulucusu Alioune Badara Cisse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde, 63 yaşındaki Cisse'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall de Twitter'dan, Cisse'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek Cisse'yi rahmetle andı.

Cisse, 2015'te getirildiği Senegal Cumhuriyeti Arabuluculuğu görevini 5 Ağustos'a kadar sürdürmüş, 2012'de Cumhurbaşkanı Sall ilk seçildiğinde 7 ay Dışişleri Bakanlığı yapmıştı.

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