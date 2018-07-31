Senegalli Bakan hayran kaldı: Türkler bu işi biliyor

Senegal Spor Bakanı Matar Ba, Türk firmalarının yapımını üstlendiği Dakar Arena ziyaretinde, "Türkler bu işi biliyor, inşaat işini harika yapıyor. Burda kimse böyle bir stadyumu görmeyi hayal etmiyordu." dedi.

Summa inşaat tarafından başkent Dakar'a 35 kilometre mesafedeki Diamniadio'da inşası son aşamaya gelen 15 bin kişilik kapalı spor kompleksi, içinde 2 restoran, 6 kafeterya, 10 vip salonu, fitnes odaları ve konferans salonlarıyla dikkati çekiyor.

Senegal Spor Bakanı Ba, 8 Ağustos'ta açılacak Dakar Arena'yı ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Arenanın Dakar Arena gençliği için önemli bir spor kompleksi olacağını söyleyen Ba, inşaatın bu kadar hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

''KİMSE BÖYLE BİR STADYUMU GÖRMEYİ HAYAL ETMİYORDU''

"Türkler büyük iş başardı, Senegal gençliğine bir hediyedir bu. Cumhurbaşkanımız Sayın Macky Sall'in vizyonu sayesinde böyle kıymetli bir esere sahip olduk." diyen Ba, arenanın iç kapasitesinin 15 bin kişilik olduğunu, bahçesine ekran konulduğunda 50 bin kişinin burada müsabakaları takip edebileceğini belirtti.

Ba, "Türkler bu işi biliyor, inşaat işini harika yapıyor. Senegal'deki ne spor camiası ne basketbol federasyonu, kimse burda böyle bir stadyumu görmeyi hayal etmiyordu." ifadelerini kullandı.

Kompleksin açılışının Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından yapılacağını ve Türkiye'den üst düzey bir katılım beklendiğini kaydetti.

''BU ARENA BÜTÜN AFRİKA'NIN GURUR KAYNAĞIDIR''

Bakan Ba, Türk ve Senegal basketbol milli takımlarının Dakar Arena'da karşılıklı dostluk maçı yapmaları için Senegal yönetiminin Türk yetkililerle görüşmeye başladığını da dile getirdi.

Açılıştan önce spor merkezini görmek amacıyla geldiğini anlatan Ba, "İşini iyi takip eden bir yönetici ve sorumluluklarını yerine getiren bir yönetimle karşılaştım. Bu sayede 10 ay gibi kısa bir sürede bu spor merkezine kavuştuk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sall'in sporu önemsediğini, Senegal'de spor alanında büyük yatırımların gerçekleşmesine vesile olduğuna dikkati çeken Ba, "Bu arena sadece Senegallilerin değil bütün Afrika'nın gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ba, kompleksin uluslararası düzeyde basketbol, hentbol, futsal, tenis ve boks turnuvalarına da ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaştı.

''HIZINIZA YETİŞEMİYORUZ''

Firmanın Senegal Operasyon Direktörü Mehmet Ünüvar da arenanın 13 bin metrekare üzerine kurulduğunu, yeşil alanla birlikte 10 hektarı bulduğunu söyledi.

Kompleksin inşasında 550'si Türk bin 200'den fazla kişinin çalıştığını aktaran Ünüvar, Dakar Arena'ya yakın bir mesafede fuar alanı da inşa etmeye başladıklarını, açılışının 15 Kasım olarak planlandığını ifade etti.

Firmada inşaat mühendisi olarak çalışan Murat Altun da inşa ettikleri spor kompleksinin havalimanı yolu üzerinde olduğu için gören herkesin dikkatini çektiğini anlattı.

"Arenanın yapımı hızla ilerlediği için ikinci kez gören 'hızınıza yetişemiyoruz' diyordu." ifadelerini kullanan Altun, gelen herkesin yapıyı çok beğendiğini aktardı.

HAVALİMANINI DA TÜRKLER BİTİRMİŞTİ

Summa'nın Senegal'de 2014 Frankofon Zirvesi'nin yapıldığı konferans salonunu kısa sürede tamamlaması ülkede Türk inşaat sektörü için dönüm noktası oldu.

Hem kısa sürede bitirilen hem de büyük beğeni toplayan konferans salonunun ardından Dakar'da bitirelemeyen havalimanı inşaatının tamamlanması ve işletmesi de Summa-Limak ortaklığına teklif edilmişti.

Yapımı 2008'de Suudi Arabistanlı bir şirket tarafından üstlenilen ancak tamamlanamayan Blaise Diagne Havalimanı'nı Türk firmalar 8 ayda tamamlamıştı.

Senegal'de Aralık 2017'de hizmete giren 3 milyon yolcu kapasiteli havalimanı, batı Afrika'da bir geçiş noktası olma özelliği taşıyor.