Senegalli askerler, Türkçe diplomalarını aldı

Dakar YEE'de düzenlenen dördüncü dönem Türkçe kursu kapanış ve mezuniyet törenine Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Levent Güldağı, Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma, Senegal Askeri Eğitim Daire Başkanı Albay Masamba Thiam ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Kavas, törende yaptığı konuşmada, Türkçe derslerini düzenleyen Dakar YEE Müdürü Elsıkma, Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Güldağı ve YEE Eğitmeni İmran İpek'e teşekkür etti.

Albay Güldağı da Türkçe eğitimlerini tamamlayan Senegalli subay, astsubay, erbaş ve erlerin Türkiye'de çeşitli askeri kurslara katıldığını söyledi.

İki ülke arasındaki askeri eğitim ve iş birliği anlaşması kapsamında, Türkiye'de düzenlenecek uzun süreli eğitimler için İstanbul'da da Türkçe eğitim kursu verildiğini dile getiren Güldağı, 2016'dan itibaren 132 Senegalli subay ve astsubayın Türkiye'deki kurslardan mezun olduğunu kaydetti.

Senegalli asker Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre şiirleri okudu

Dakar YEE Müdürü Elsıkma ise başta Somali, Senegal, Gambiya ve Bosna Hersek olmak üzere birçok farklı ülkede askeri iş birlikleri kapsamında Türkçe öğretim faaliyetleri sürdürdüklerini söyledi.

Elsıkma, 2018'den bu yana Türkiye ile Senegal arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasına katkı sağlamak amacıyla Senegal'de her yıl Cap Manuel Kışlasında Türkçe dersleri verdiklerini anımsattı.

Geçen yıl ekimde başlayan 9 aylık Türkçe eğitim programının sonuna geldiklerini kaydeden Elsıkma, "9 aylık eğitim boyunca Türkçe öğrenen askerlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde alacakları askeri stajların hem mesleki gelişimlerine hem de 2 ülke arasındaki iş birliğinin devamlılığına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Elsıkma, YEE Eğitmeni İmran İpek'e de teşekkür ederek, askerleri kutladı.

Senegalli askerler, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" ve Yunus Emre'nin "Gelin Tanış Olalım" şiirlerini ezberden okudu.

Kursu başarıyla tamamlayan 16 asker, diplomalarını Kavas, Güldağı, Elsıkma ve Thiam'ın elinden aldı.

Askerler daha sonra Büyükelçi Kavas, Güldağı, Elsıkma ve İpek'e hediye takdiminde bulundu.

Tören, verilen resepsiyonun ardından sona erdi.