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Aktüel Senegalli aktivistlerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek
Aktüel

Senegalli aktivistlerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:56:48 -
Senegalli aktivistlerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek

DAKAR (AA) - Senegalli aktivistlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısına destek geldi.

Emperyalizm Karşıtı ve Panafrikanist Devrim için Cephe (FRAPP-FRANCE DEGAGE) hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Senegal'deki Müslümanlar'ın büyük bir kısmının, Fransa'nın İslam karşıtlığı karşısında şoke olduğu belirtildi.

Tüm dinlerin "öldürmeyi" yasakladığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fransa'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da Mali'de Burkina Faso'da, Nijerya'da, Nijer'de ve Sahelde insanları din kisvesi altında öldürülenlerle, emperyalistler tarafından desteklenen ve finanse edilenler aynı kişiler. Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un El Kaide terör örgütü hakkındaki 'Suriye'de iyi iş çıkardılar' ifadelerini unutmayalım. Timbuktu'da bu aşırıcı terörist örgütlerin 333 ulemanın mezarını talan ettiğini unutmayalım. Müslüman ülkelerinin çoğunun din kisvesi altına bürünen bu teröristlerin kurbanı olduğunu unutmayalım. Manipülasyona gelmeyeceğiz. İşte bu yüzden FRAPP, emperyalist Fransız devleti tarafından teşvik edilen, İslam ile terörizm arasında bir bağ kurmayı amaçlayan bu ahlaksız ve aşağılık plana karşı çıkmak için Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunuyor."

"Senegalliler'e, Senegalliler tarafından yönetilen ulusal şirketleri tercih etmelerini tavsiye ediyoruz." denilen açıklamada, yakında Fransız ürünlerinin listesini ve buna karşılık tercih edebilecek Senegalli şirketlerin isimlerinin paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Macky Sall'nin, Fransız devletinin İslamofobik tavrı karşısındaki sessizliğini de kınıyoruz." denildi.

- Macron, Müslümanları hedef göstermişti

Fransa'da Macron yönetiminin son dönemde Müslümanlar'ı ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalara başlandı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.


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