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Aktüel Senegal'in turistik adası Goree, yeniden ziyarete açıldı
Aktüel

Senegal'in turistik adası Goree, yeniden ziyarete açıldı

7 aydır kapalı olan Dakar açıklarındaki Goree Adası'na vapur seferleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:54:32 -
Senegal'in turistik adası Goree, yeniden ziyarete açıldı

DAKAR (AA) - Senegal'de yüzyıllar boyunca köle ticaretinin merkezi olan tarihi Goree Adası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletilmesiyle yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 7 aydır kapalı olan başkent Dakar açıklarındaki adaya yolcu taşımacılığı hafta sonu tekrar başladı.

Bu süreçte sadece oturum izni olanların girişine izin verilen adada yaklaşık 1300 kişi yaşıyor.

Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin geçimini turizmden sağlaması, bölge halkını ekonomik anlamda ciddi bir çıkmaza sokmuştu.

Kovid-19 öncesi dönemde adayı günlük 3 ila 6 bin turist ziyaret ediyordu.

Köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olarak kullanılan Goree Adası'ndan, yeni dünyaya köle olarak 20 milyondan fazla Afrikalının satıldığı biliniyor.

- Son 24 saatte 24 kişide virüse rastlandı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Senegal'de son 24 saatte 639 test yapıldı, 24 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kayda geçmezken, 93 kişi hastalığı atlattı.

Ülkede bugüne kadar 15 bin 292 vakaya rastlandı, bunlardan 13 bin 390'u sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle 315 kişi yaşamını yitirdi, 1586 kişi ise hala tedavi görüyor.







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