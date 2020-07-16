  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Senegal’den İsviçre’nin Dakar Büyükelçisi'ne uyarı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:01:24 -
Senegal’den İsviçre’nin Dakar Büyükelçisi'ne uyarı

DAKAR (AA) - Senegal yönetimi, İsviçre’nin Dakar Büyükelçisi Marion Weichelt Krupski’ye Senegallilere yönelik "tahkir edici" tutumu nedeniyle uyardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Krupski’nin İsviçre basınına verdiği "Konuk Olarak Afrika’nın Geleceği” başlıklı demecinde "Senegal halkını 'sefillikle' itham ettiği ve güvenlik güçleri ile memurlarının tavırlarını 'aşağılayıcı' olarak nitelediği" ifadeleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Amadou Ba'nın, bu tavrının nezaket ilkelerine uymadığını ve 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğunu Büyükelçi'ye hatırlattığı kaydedilerek Senegal yönetiminin bundan hoşnut olmadığının kendisine iletildiği aktarıldı.

Ba'nın böylesi bir tutumun bir dahaki sefere tolere edilmeyeceği konusunda Büyükelçi Krupski'yi uyardığı aktarıldı.

Öte yandan Senegal basınında da Büyükelçi Krupski’nin haddini aştığı ve ırkçılık yaptığı, ülkeden derhal gitmesi gerektiğine ilişkin tepkiler yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı