  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Senegal'den ekip geliyor
Gündem

Senegal'den ekip geliyor

Senegal, Türkiye'deki deprem bölgelerine arama kurtarma ekibi gönderiyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 13:22:00 -
Senegal'den ekip geliyor

Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderenler listesine Senegal de eklendi. Senegal İtfaiyesi'nden 30 kişilik ekip, Dakar Blaise Diagne Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etti.

Ekibi taşıyan uçak, TSİ 10.50'de Adana Havalimanı'na inmek üzere havalandı.

Adana'dan kara yoluyla Hatay'a gidecek ekip, oradaki arama kurtarma çalışmalarına katılacak.

Ekip sorumlusu Djibril Sall, kurtarma ekibinin 2012'den bu yana Senegal İtfaiyesi bünyesinde çalıştığını söyledi.

Sahra Altı Afrika'da bu alandaki en donanımlı ekip olduklarını söyleyen Sall, Senegal'de çökmeye bağlı tüm arama kurtarma çalışmalarının kendileri tarafından yürütüldüğünü kaydetti.

Sall, sahadaki zor şartların kendilerini korkutmadığının altını çizerek, "Tek dileğimiz hâlâ enkaz altındaki canlara ulaşmak. Her türlü zorluğa hazırız, Türk halkının yanındayız." dedi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'ne atanan Nur Sağman da ekip sorumlusu Sall'e Türk bayrağı vererek, başarı dileklerini iletti:

Gerçekten sizleri karşımda görünce çok duygulandım. Sizler Türkiye-Senegal dostluğunun simgesisiniz. İnşallah Türkiye'de canlar kurtaracaksınız. Yolunuz açık olsun.

Sağman, ekibi uçağa kadar uğurladı.

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı
Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı

Aktüel

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi kapılarını depremzedelere açtı

Düğün salonunda depremzedeler için çadır ve soba üretimi
Düğün salonunda depremzedeler için çadır ve soba üretimi

Aktüel

Düğün salonunda depremzedeler için çadır ve soba üretimi

Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...
Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...

Spor

Dört büyüklerden deprem için tarihi karar! Helal olsun sizlere...

Dev şirketlerden büyük hamle! Kahramanmaraş depremi sonrası şirketlerin seferberliği sürüyor
Dev şirketlerden büyük hamle! Kahramanmaraş depremi sonrası şirketlerin seferberliği sürüyor

Aktüel

Dev şirketlerden büyük hamle! Kahramanmaraş depremi sonrası şirketlerin seferberliği sürüyor

Türkiye depremin acısını yaşıyor! İyi Partili LGBT sevici Erdem'den çirkin sözler
Türkiye depremin acısını yaşıyor! İyi Partili LGBT sevici Erdem'den çirkin sözler

Gündem

Türkiye depremin acısını yaşıyor! İyi Partili LGBT sevici Erdem'den çirkin sözler

Devlet baba depremzedenin yanında yaralar sarılıyor
Devlet baba depremzedenin yanında yaralar sarılıyor

Ekonomi

Devlet baba depremzedenin yanında yaralar sarılıyor

Mete Yarar çılgına döndü! Deprem bölgesinde yaşanan en büyük fiyaskoyu açıkladı
Mete Yarar çılgına döndü! Deprem bölgesinde yaşanan en büyük fiyaskoyu açıkladı

Gündem

Mete Yarar çılgına döndü! Deprem bölgesinde yaşanan en büyük fiyaskoyu açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23