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Aktüel Senegal'de yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı
Aktüel

Senegal'de yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 03:09:42 -
Senegal'de yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı

DAKAR (AA) - Senegal'de 1 Kasım'da kurulan yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk Bakanlar Kurulu toplantısında güvenlik, sağlık ve eğitim sektörlerine ilişkin öncelikler belirlendi.

Bakanlar Kurulunda, çeşitli kamu görevlerine de atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Sall, 28 Ekim'de hükümeti gerekçe göstermeden feshetmiş, 1 Kasım'da da 37 üyeli yeni hükümeti kurmuştu.

Hükümette muhalefetten güçlü isimlerin de yer alması dikkati çekmişti.

Çevre, Sosyal ve Ekonomi Konseyine 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sall'in en yakın rakibi Idrissa Seck, Dışişleri Bakanlığına ise eski Sosyalist Partili Aissata Sall Tall getirilmişti.

Maden ve Jeoloji Bakanlığına da Sall'in 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde mağlup ettiği eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade döneminde birçok kez bakanlık görevinde bulunmuş Oumar Sarr atanmıştı.



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