Senegal'de tecavüzle suçlanan muhalefet lideri gözaltına alındı! Fransızdan şaşırtan destek!

Geçen hafta meclis oturumunda milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan ve yargılanmasının önü açılan Sonko, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıktı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko hakkında "toplum huzurunu bozmak" gerekçesiyle gözaltı kararı alındı.

Güvenlik güçleri, Sonko'yu kelepçeleyerek polis merkezine götürdü.

Fransız siyasetçiden destek

Başkentteki birçok ana yol da hem konvoydaki aksama hem de yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle saatlerce araç geçişine kapatıldı.

Sonko'nun gözaltına alınmasıyla destekçileri birçok bölgede güvenlik güçleriyle çatıştı, lastik yaktı ve polise taş attı.

Başkentin hala birçok noktasında göstericilerin polisle çatışmaya devam ettiği öğrenildi.

Sonko'ya Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'dan da destek geldi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin (LFI) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Melenchon, Twitter hesabından "Sonko'nun toplum huzurunu bozmaktan gözaltına alınması endişe verici. Umarım Dakar ve Paris'te, insanlar geleceklerinin gidişatına sandıkta karar verir mahkemelerde değil." paylaşımında bulundu.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adja Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, çocukluğundan bu yana boyun ağrısı çektiğini, masaj salonunu bir arkadaşının tavsiye ettiğini ve seanslar sırasında daima en az 2 masözün odada bulunduğunu belirtmişti.

Bir parti liderinin bir kadını, çalıştığı iş yerinde hem de silahla tehdit edemeyeceğini savunan Sonko, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

Din adamları devreye girdi

Sonko, dokunulmazlığı kaldırılsa dahi ifade vermeye gitmeyeceğini açıkça ifade etmiş ve ülkede Sonko destekçileriyle güvenlik güçleri arasında suçlamaların ortaya çıktığı günden bu yanan yaşanan gerginlik artmaya başlamıştı.

Bunun üzerine aralarında papazın da olduğu bir grup din adamı Sonko ile görüşerek, ifadeye gitmesi yönünde girişimlerde bulunmuştu.

Sonko bu görüşmeler akabinde ifade vermeye ikna olmuştu.

2024 seçimlerinin favorisi

Senegal'de 24 Şubat 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 15,67 alarak 3'üncü olan Sonko, 2017'den bu yana milletvekilliği yapıyor.

Destekçileri arasında gençler ve üniversite öğrencilerinin yoğunlukta bulunduğu 47 yaşındaki Sonko, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde şimdiden favori gösterilen adaylar arasında yer alıyor.