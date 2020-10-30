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Dünya Senegal'de mülteci teknesi faciası: 140 ölü
Dünya

Senegal'de mülteci teknesi faciası: 140 ölü

Senegal'de mülteci teknesi alabora oldu. Feci olayda 140 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:08:00 - 2020-10-30 15:41:14
Senegal'de mülteci teknesi faciası: 140 ölü

Senegal açıklarında batan tekne nedeniyle 140 göçmen hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü, dün yaptığı açıklamada yaşanan olayın 2020 yılında kaydedilen en büyük tekne kazası olduğunu ifade etti.

Uluslararası Göç Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere yola çıkan tekne, Senegal'deki bir sahil kasabası olan Mbour'dan ayrıldıktan birkaç saat sonra alev aldı ve alabora oldu. Senegalli denizciler ve yakınlarda bulunan balıkçılar gemide bulunan yaklaşık 200 kişiden 59’unu kurtarmayı başardı.

BM Göç Ajansı Senegal Misyon Şefi Bakary Doumbia, hükümetlere ve uluslararası toplumun diğer üyelerine dayanışma çağrısında bulunarak, “Gençlerin çaresizliğinden faydalanan kaçakçıları ve kurdukları ağı yok etmek için birlikte hareket etmeliyiz” dedi. Senegal Hükümeti ve Uluslararası Göç Örgütü, olaydan kurtulanların ihtiyaçlarını ve gerekli acil yardım sağlamak için harekete geçti.

Uluslararası Göç Örgütü’nün açıklamalarına göre, Batı Afrika'dan Kanarya Adaları’na giden göçmen teknelerinin sayısı bu yıl 4 kattan fazla artarak 11 bine yükseldi. BM Göç Ajansı, yalnızca Eylül ayında toplamda 663 göçmen taşıyan 14 teknenin dörtte birinden fazlasının battığını ifade etti.

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