Senegal'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler gece defnedilecek

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'ın da bulunduğu Büyük Dakar Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler artık geceleri toprağa verilecek.

Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, bundan böyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin, sokağa çıkma yasağının başladığı gece saatlerinde defnedileceği ifade edildi.

Bu kararın, Malika ve Diamagueune Sicap Mbao kentlerinde halkın virüslü cesetleri mezarlıkta istemedikleri ve başka yerlere gömülmesini talep ettikleri protestoların ardından alındığı belirtiliyor.

Diğer yandan, ülkenin önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının merkezi Touba kentinde gece sokağa çıkma yasağına karşı dün düzenlenen protestolarda, 3 polis aracı ve 1 ambulans ateşe verildi, Kovid-19 tedavi merkezi saldırıya uğradı.

Halk üzerinde saygınlığı bulunan Müridi tarikatının lideri Mountakha Mbacke'nin göstericilerden evlerinde dönmelerini istemesiyle gösteriler son buldu.

Mbacke, ortak bir yol bulunması için halkın taleplerini hükümete ileteceğini dile getirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede 1823 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Şu ana kadar virüs bulaşan 2063 kişi iyileşirken, 45 kişi yaşamını yitirdi.



