  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Senegal'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler gece defnedilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:59:51 -
Senegal'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler gece defnedilecek

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'ın da bulunduğu Büyük Dakar Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenler artık geceleri toprağa verilecek.

Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, bundan böyle koronavirüsten hayatını kaybedenlerin, sokağa çıkma yasağının başladığı gece saatlerinde defnedileceği ifade edildi.

Bu kararın, Malika ve Diamagueune Sicap Mbao kentlerinde halkın virüslü cesetleri mezarlıkta istemedikleri ve başka yerlere gömülmesini talep ettikleri protestoların ardından alındığı belirtiliyor.

Diğer yandan, ülkenin önemli tasavvufi yapılarından Müridi tarikatının merkezi Touba kentinde gece sokağa çıkma yasağına karşı dün düzenlenen protestolarda, 3 polis aracı ve 1 ambulans ateşe verildi, Kovid-19 tedavi merkezi saldırıya uğradı.

Halk üzerinde saygınlığı bulunan Müridi tarikatının lideri Mountakha Mbacke'nin göstericilerden evlerinde dönmelerini istemesiyle gösteriler son buldu.

Mbacke, ortak bir yol bulunması için halkın taleplerini hükümete ileteceğini dile getirdi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede 1823 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Şu ana kadar virüs bulaşan 2063 kişi iyileşirken, 45 kişi yaşamını yitirdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı