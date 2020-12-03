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Aktüel Senegal'de çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişi yargılanıyor
Aktüel

Senegal'de çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişi yargılanıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-03 02:30:00 -
Senegal'de çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişi yargılanıyor

DAKAR (AA) - Senegal'de, oğullarını kaçak yollarla Avrupa'ya göndermeye çalışan 3 kişi başkasının hayatını tehlikeye atmak ve insan kaçakçılarına yardım etmekle suçlanıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kıyı kenti Mbour'dan kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken açık denizde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Doudou ve hayatta kalan diğer 2 çocuğun babaları yargılanıyor. Mahkeme kararını, 8 Aralık'ta verecek.

Söz konusu 3 çocuğun babası, başkasının hayatını tehlikeye atmak ve insan kaçakçılarına yardım etmekle suçlanıyor.

Doudou'nun babası Mamadou Lamine Faye, oğlunu futbolcu olması için İtalya'ya göndermek istediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Ekim ortasında yaşanan olayda, Doudou'nun babasının, oğlunu İtalya'ya göndermek için insan kaçakçılarına 380 avro ödediğinin ortaya çıkması ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

- Sadece eylülde 663 Senegalli ayrıldı

Ekim ortasında, İspanya'ya gitmek isteyen Senegalli düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, motor arızası nedeniyle Mbour kenti açıklarında batmıştı. Senegal makamları, olayda 20 kişinin öldüğünü duyursa da Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu sayısının en az 140 olduğunu açıklamıştı.

Aynı tarihlerde Libya ve Moritanya açıklarında batan göçmen teknelerinde de Senegallilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dönemde açık denizde boğulan Senegallilerin sayısının 480 olduğu belirlenmiş ve ülkede artan işsizlik rakamları üzerinden ciddi tartışmalar başlamıştı.

IOM, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçen yıl 2 bin 557 düzensiz göçmenin giriş yaptığına, bu yıl ise sayının yüzde 665 artarak 11 bine ulaştığına dikkati çekmişti.

IOM, sadece eylül ayında 663 Senegallinin 14 tekneyle Kanarya Adaları'na gitmek üzere ülkelerini terk ettiğini kaydetmişti.

- "Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor. Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol kat etmek gerekiyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu, yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Göç krizi tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan bu ifade, işsiz gençler arasında sıkça kullanılıyor.




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