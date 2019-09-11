0553 313 94 23

Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

Senegal'deki Fransız okulunun, başörtüsü yasağını kaldırmazsa kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:45
Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan Fransız okuluna kapatma uyarısı

DAKAR (AA) - Senegal'de başörtülü öğrencileri okula almayan Katolik Fransız okulu Sainte Jeanne d'Arc Enstitüsü (ISJA), uygulamadan vazgeçmediği takdirde kayyum atanma veya kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Diplomatik kaynaklara göre, başkent Dakar'da faaliyet gösteren okuldan, yasağın kaldırılmasına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi derhal yapması istendi.

Okul yönetimi, yasağı sürdürmesi durumunda, okulun kapatılma veya kayyum atanması riskiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıldı.

Hükümet yetkilileriyle okul yönetiminin akşam saatlerinde son kez görüşmesi bekleniyor.

- Okul yasakta ısrarcı

Bu gelişmelere karşın okul yönetiminin yasağı uygulama konusunda direttiği ve devletten başörtülü öğrencileri başka okullara kaydettirmesi yönünde talepte bulunduğu belirtiliyor.

Okulun 1740 öğrencisi arasında 23'ü Lübnanlı, 3'ü Senegalli toplam 26 başörtülü öğrencisi bulunuyor.

- Okul yöneticileri bakanlığa çağrılmıştı

Eğitim Bakanı Mamadou Talla, geçen hafta okul yöneticilerini bakanlığa çağırarak, başörtüsü yasağının gerekçesini açıklamaları için 48 saat süre vermişti.

Birçok Müslüman veli de okul yönetimi aleyhinde anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle dava açacaklarını duyurmuştu.

Dakar'da geçen ay Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsü de (IEA), bina sınırlarında namaz kılınmasını yasaklamıştı.

Diğer yandan Fransız menşeli bir eczane, iki eczacıyı iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovmuş ve büyük tepki toplamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:45
  1. başörtü
  2. Fransız
  3. Katolik
  4. kayyım
  5. Okul
  6. Senegal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    2. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    3. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    4. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    5. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    6. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    7. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    8. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    9. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    10. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    11. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    12. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    13. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    14. Bursa - İzmir Karayolunda dehşet anı..
    15. Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan..
    16. Kırtasiye deposundaki yangını..
    17. ABD’li komutanlar Akçakale’deyken..
    18. Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku
    19. İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa..
    20. İnstagram sessize alma özelliği nasıl..
    21. Erdoğan açık açık yüzüne söyledi!..
    22. Ziraat Türkiye Kupası
    23. ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. WhatsApp Web nasıl kullanılır?..
    26. Külliye’deki toplantıya ilişkin..
    27. Azı dişleri ne zaman çıkar?
    28. Görülen rüyaları neden hatırlamayız?..
    29. Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı
    30. Nurdağı’nda trafik kazası: 3 yaralı
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...