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Aktüel

Senegal ordusunda üst düzey askerler Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:26:52 -
Senegal ordusunda üst düzey askerler Kovid-19'a yakalandı

DAKAR (AA) - Senegal ordusunda, üst düzey askerlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktı.

Kritik gazetesinin haberine göre, yeni Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Birame Diop, Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürü El Hadj Daouda Niang, bir yüzbaşı, bir teğmen ve askeri personel şefinde Kovid-19 tespit edildi.

Senegal Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 970 testten 127'si pozitif çıktı.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7 bin 784'e yükseldi. Virüs bulaşan 5 bin 169 kişi iyileşti, 143 kişi ise yaşamını yitirdi.

Afrika genelinde, şu ana kadar 527 binden fazla vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle 12 bin 285 kişi hayatını kaybetti.

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