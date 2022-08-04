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Dünya Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi
Dünya

Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

Senegal'de muhalif koalisyonu Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) lideri Ousmane Sonko, destekçilerinden 31 Temmuz'daki genel seçimlerde kullandıkları oylarını savunmalarını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 14:00:00 -
Senegal muhalefet lideri, destekçilerinden oylarını savunmalarını istedi

Sonko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı'nın (APR), muhalefetin zaferine el koymak istediğini ancak buna müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Sonko, "Senegal halkından oylarını her şekilde savunmalarını istiyorum." dedi.

Senegal Kabine Bakanı ve APR üyesi Abdoulaye Seydou Sow ise "Bu tehditler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Resmi sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.

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