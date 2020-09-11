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Aktüel Senegal, Kovid-19 ile mücadelede G20 ülkelerini geride bıraktı
Aktüel

Senegal, Kovid-19 ile mücadelede G20 ülkelerini geride bıraktı

Foreign Policy dergisinin, 36 ülkenin Kovid-19 salgınını ele alma şeklini değerlendirdiği raporunda Senegal, en başarılı 2. ülke oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:45:35 -
Senegal, Kovid-19 ile mücadelede G20 ülkelerini geride bıraktı

DAKAR (AA) - Senegal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi, gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerinkinden daha başarılı bulundu.

Foreign Policy dergisi tarafından hazırlanan ve 36 ülkenin Kovid-19 salgınını ele alma biçiminin değerlendirildiği "COVID-19 Global Response Index" başlıklı raporuna göre, Senegal, salgınla mücadele konusunda ABD, Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak en başarılı 2. ülke oldu.

İlk sıraya Yeni Zelanda'nın yerleştiği ve aralarında G20 ülkelerinin de bulunduğu 36 ülkenin küresel verilerine dayanan raporda, Senegal'i İzlanda ve Danimarka takip etti.

Raporda, Yeni Zelanda'nın puanı 100 olarak belirlenirken Senegal'e 89,3, İzlanda'ya 84, Danimarka'ya da 82,7 verildi.

Rapor; ülkeleri test politikaları, salgın sürecinde halka sunulan maddi destek paketleri, izolasyon, sınır kontrolü ve kamuoyu bilgilendirmesi gibi konu başlıkları altında değerlendiriyor.

Zaman zaman güncellenen interaktif sıralama, ülkelerin 31 Aralık-31 Ağustos dönemi verilerine dayanıyor.

Senegal'de 10 Eylül itibarıyla Kovid-19 nedeniyle 293 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşanların sayısı 14 bin 150'ye ulaştı.

Uluslararası uçuşları 17 Nisan'dan 31 Haziran'a kadar durduran Senegal, daha önce gevşettiği önlemleri ağustos başında yeniden sıkılaştırmıştı.

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