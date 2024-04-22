Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan yoğun ilgi, Baykar'a ziyaret! Bayraktar'dan ilişkin paylaşım

Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı General El Hadji Niang ve beraberindeki heyet Baykar'a ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası "Devam eden projelerimizi değerlendirdik ve yeni projeler üzerine istişare ettik" denildi.

Baykar, resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi;

Senegal Hava Kuvvetleri Komutanı General El Hadji Niang ve beraberindeki heyet, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. İki ülke arasında iş birliği devam eden projelerimizi değerlendirdik ve yeni projeler üzerine istişare ettik.

Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.

İşte Baykar'ın ziyaret sonrası sosyal medyasından o paylaşımı;



ÖNE ÇIKAN VİDEO