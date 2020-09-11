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Aktüel Senegal Dışişleri Bakanı Ba: "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz"
Aktüel

Senegal Dışişleri Bakanı Ba: "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:26:27 -
Senegal Dışişleri Bakanı Ba: "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz"

DAKAR (AA) - Senegal Dışişleri Bakanı Amadou Ba, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istediklerini söyledi.

Senegal Dışişleri Bakanı Ba, Çavuşoğlu ile görüşmesinin ve imza töreninin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Senegal ile Türkiye'nin görüşlerinin birçok konuda örtüştüğünü belirten Ba, iki ülke arasındaki ilişkilerin kazan-kazan temeline dayandığını kaydetti.

Ba, Ankara ile Dakar arasındaki ilişkinlerin son dönemde sıklaştığının altını çizerek, hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in ortak vizyonu sayesinde eğitim, mesleki eğitim, endüstri ve altyapı projeleri konusunda ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2008-2019 yıllarında 15 milyon dolardan 250 milyon dolara çıktığına dikkati çeken Ba, "Türkiye ile ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. Şimdi ortak hedefimiz bu ticaret hacmini 400 milyon dolara çıkarmak." ifadelerini kullandı.

Bakan Ba, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin dış politikaya da yansıdığını ve birçok konuda benzer fikirlere sahip olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede özellikle Türkiye'de yaşayan Senegalliler konusunda kendilerine çok önemli desteğinin olduğunu vurgulayan Ba, "Biz de bu kapsamda Yükselen Senegal Planı'nda Türk şirketlerinin daha çok yer alacağını düşünüyoruz." dedi.

Ba, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın bir an evvel düzenlenmesi temennisinde bulunarak, iki ülke arasındaki iş birliklerinin artarak devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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