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Sendika Genel Başkanı Karacan'ın katil zanlısı cezaevine gönderildi

Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ı öldüren Sedat U. tutuklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:47
Sendika Genel Başkanı Karacan'ın katil zanlısı cezaevine gönderildi

Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan iş yeri temsilciliği binasında dün çıkan olayda, Karacan'ın silahla vurularak yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan fabrika işçilerinden Sedat U.'nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi. Katil zanlısı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şüpheli, daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı. 

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U., çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 13:47
  1. Sakarya
  2. Abdullah Karacan

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