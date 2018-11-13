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Sendika başkanına silahlı saldırı

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karaca, Sakarya'da silahlı saldırıya uğradı. Karacan'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 12:45
Sendika başkanına silahlı saldırı

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan ve yaralanan kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 12:45
  1. Sakarya
  2. LASTİK-İş
  3. Abdullah Karacan

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