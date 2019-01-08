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Sende odaklanma sorunu olmasın da ne olsun?

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız 'odaklanma sorununun' altında yatan sebebi ruhî ya da bedenî sıkıntılar oluyor.

08 Ocak 2019 Salı 15:02
Sende odaklanma sorunu olmasın da ne olsun?

Odaklanma sorunu yani "konsantrasyon güçlüğü", yani kendinizi işinize verememe sorunu çekiyorsanız bunun altta yatan sebepleri vardır. Son zamanlarda eskisinden daha sık karşılaştığımız sorunlardan biri odaklanma sorunu. Endişelenmekte gayet tabii haklısınız. “Hasta mıyım?” veya “vücudumda bir şeyler mi eksik?” sorularıyla zihninizin karışması gayet doğal.. Fakat bu daha çok “basit yanlışlarımız” ve ruhî ya da bedenî sıkıntılarımızdan kaynaklanıyor.

Öğün atlamak, kahvaltı yapmayı unutmak en yaygın odaklanmamızı engelleyen sebepler. Açsanız şekeriniz düşer, hipoglisemiye girersiniz, beyniniz biricik yakıtından mahrum hale gelir. Uykusuzluk da iyi bilinen bir odaklanma düşmanı. Uykusuz kişinin en basit meseleye bile odaklanması son derece zor.. Hele bir de horlamanız veya uyku apneniz varsa işiniz daha da zor.

Gerginliklerimiz, korku, endişe, kuruntu, öfke, kıskançlık, aşırı sevda da güçlü odaklanmamızı engelliyor. Aşırı endişe, kafa karışıklığı ile birlikte olduğunda yapacağımızı yapamaz hale gelebiliyoruz. İşimizin canına okuyor.

Sık kullanılan bazı ilaçlar da odaklanma bozukluğu yapabilir. Bazı antidepresanlar, betablokerler, kolesterol hapları, hatta ağrı kesicilere karşı bu sebeple dikkatli olmamız gerekiyor.

Cep telefonunuz susmuyor, e-mail’lerinizin ardı arkası kesilmiyor, durmadan sosyal medya ile rahatsız ediliyorsanız sizin odaklanma sorunu çekmemiz gayet normal.

Sosyal medyada tüketilen süre arttıkça odaklanma sorunu büyüyor.

Belli bir zaman diliminin içine ne kadar iş sıkıştırırsanız bunlardan birine konsantre olma çabanız o oranda aksar.

Odaklanma güçlüğü süreklilik halini alırsa bu defa depresyon patlak verecektir.

Sebepleri sıraladık. Önlem almak elinizde. Öğün atlamayın, kahvaltınızı unutmayın, uykusuz kalmayın, gerginlikten uzak durun. Endişe ve korkularınızı abartmayın. Bir koltuğa birkaç karpuz sıkıştırmaya kalkışmayın. İşlerinizi sırayla ve sabırla, aceleye getirmeden yapın. Uluorta ilaç kullanmayın. Sosyal medya belasına bulaşmayın. Huzurlu yaşayın. Odaklanma sorununuz kalmaz!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:02
  1. Odaklanma sorunu
  2. Öğün atlamak
  3. kahvaltı
  4. hipoglisemi
  5. Uykusuzluk
  6. korku
  7. endişe
  8. Cep telefonu
  9. ilaç
  10. Sosyal medya
  11. Odaklanma güçlüğü

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