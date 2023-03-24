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Medya Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın
Medya

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

Yeniakit Publisher
2023-03-24 10:41:00 -
Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ayasofya’nın bir kısmının turistlere açılabileceğini belirten Temel Karamollaoğlu’na çok sert tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ayasofya’nın bir kısmının turistlere açılabileceğini belirten Temel Karamollaoğlu’na çok sert tepki gösterdi. 

"Ayasofya zaten turistlerin ziyaretine açık. Ama bir kısmını müze yapıp turistlere açacaksa orasını bilmem" diyen Selvi, "Ayasofya’yı müze yapan zihniyet de Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği yoldan gitmişti" ifadelerini kullanıp, özetle şunları kaydetti:

"Merhum Erbakan’ın “Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak” diye konuştuğunu kaç kez dinledim hatırlamıyorum. Ama Erbakan, “Eğer Ayasofya’da gümbür gümbür ezan okunuyor, Hakk’ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye’de Milli Görüşçüler hâkimdir, inananlar hâkimdir” derken, kürsüde yanında Erdoğan’ın yer aldığı videoyu yeni izledim.

Hem de Temel Karamollaoğlu’nun Ayasofya’nın bir kısmının turistlere açılabileceğini açıklamasının olduğu sırada. Ayasofya zaten turistlerin ziyaretine açık. Ama bir kısmını müze yapıp turistlere açacaksa orasını bilmem. Ayasofya’yı müze yapan zihniyet de Temel Karamollaoğlu’nun önerdiği yoldan gitmişti. Anladık, Erdoğan’a düşmansınız ama bu Ayasofya’ya, Erbakan’a ihanet etmeyi gerektirir mi? Temel Karamollaoğlu bu kafayla gittiği sürece bence seçimlerde Ayasofya çarpacak gibi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

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Yorumlar

ADİL

NE ÇARPILMASI ZATEN ONU ŞEYTAN ÇOKTAN ÇARPMIŞ

kardeş

Böyle y...tıklara lafınızı heba etmeyin.
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