Sende hiç utanma yok mu be adam? Ünlü şarkıcıdan skandal poz
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'nin son paylaşımı tepki çekti. Spor yaparken tayt giyen 43 yaşındaki şarkıcının yeni tarzı 'Yok artık' dedirtti.
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Berdan Mardini'nin son paylaşımı tepki çekti. Spor yaparken tayt giyen 43 yaşındaki şarkıcının yeni tarzı 'Yok artık' dedirtti.
Eşofman ya da şort yerine tayt giymeyi tercih eden ünlü şarkıcının bu halini gören takipçileri şoke oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu.