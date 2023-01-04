Sende hiç utanma yok mu Ali Babacan? İğrenç sözler

"Ali Babacan'ın böyle rahat rahat Güneydoğu'nun tapusunu PKK/HDP'ye vermeye hazır olduklarını belirtmesi, altılı masanın amaç ve hedeflerini açık etmektedir" diyen Kurtuluş Tayiz, "Milliyetçisi, ülkücüsü, Kürtçüsü, sözde İslamcısı, liberali, solcusunu altılı masada bir araya getiren ABD'nin tek hedefi Türkiye'nin yükselişini durdurmak, ardından da Türkiye'yi 'merkezi hükümet', 'yerel hükümet' olarak tam ortasından ikiye ayırmaktır" ifadelerini kullandı. Tayiz, Akşam gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, vatandaşlık tanımını değiştirerek Kürtçeyi ana dil olarak anayasaya koyacaklarını açıkladı.

Bu konu uzun senelerdir, gündemde. ABD'nin, PKK/HDP'ye kalıcı bir varlık sağlayabilmek için sistematik olarak dayattığı bir model. Türkiye'ye tam ortasından ikiye bölebilmek için bir topluma, halka ihtiyaçları var. "Kürtçe ana dil" derken, bunu kastediyorlar.

Irak ve Suriye anayasalarında işgal ve iç savaşla gerçekleştirdikleri dönüşümü, Türkiye'de yıllardır PKK terörü ve HDP'nin Kürtçü siyasetiyle başarmak istiyorlar.

Bu konuyu Ali Babacan'ın gündeme getirmesine bakmayın; CHP öncülüğündeki altılı masanın kurulmasının temel amaçlarından biri de budur.

ABD ve Batı sistemi, altılı masayı öncelikle Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi durdurabilmek için kurup desteklemektedir.

Türkiye'yi durdurmayı başardıktan sonraki istikametleri ise ülkeyi bölünmeye sürüklemek olacak.

Ali Babacan'ın böyle rahat rahat Güneydoğu'nun tapusunu PKK/HDP'ye vermeye hazır olduklarını belirtmesi, altılı masanın amaç ve hedeflerini açık etmektedir.

Milliyetçisi, ülkücüsü, Kürtçüsü, sözde İslamcısı, liberali, solcusunu altılı masada bir araya getiren ABD'nin tek hedefi Türkiye'nin yükselişini durdurmak, ardından da Türkiye'yi "merkezi hükümet", "yerel hükümet" olarak tam ortasından ikiye ayırmaktır.

Ne var ki, millet bu plana karşı artık uyanmıştır. Altılı masanın ABD'nin Truva atı olduğunun farkındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı ve genel olarak Türk milleti 2023 seçimlerinde ülkeyi ABD'ye teslim etmeyecektir."