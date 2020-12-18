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Dünya Senatör Inhofe'tan siber saldırı açıklaması: Rus istihbaratının izi var
Dünya

Senatör Inhofe'tan siber saldırı açıklaması: Rus istihbaratının izi var

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ABD'ye yapılan siber saldırının karmaşık bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 05:46:00 -
Senatör Inhofe'tan siber saldırı açıklaması: Rus istihbaratının izi var

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Inhofe ile Kıdemli Üyesi Demokrat Jack Reed, ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların "ciddi, karmaşık ve devam etmekte" olduğunu açıkladı.

ABD'de nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi başta olmak üzere birçok bakanlık federal kuruma yönelik gerçekleştirilen siber saldırı girişimi, infial yaratmaya devam ediyor.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Inhofe ile Komitenin Kıdemli Üyesi Demokrat Reed, konuyla ilgili yönetim yetkililerinden aldıkları brifingden sonra ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD'ye karşı, ciddi, karmaşık ve devam eden siber saldırı konusunda ilk bilgileri aldık. Federal kurumlar ve büyük şirketler dahil, ABD'nin siber savunma sistemlerini ihlal eden büyük siber korsanlık girişimi hakkında daha bilmediğimiz çok şey var. Ancak siber erişimin devam ettiğini ve Rus istihbarat operasyonunun izlerini taşıdığını biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İki senatör, ABD yönetimine, bu girişime karşı gerekli adımları atması çağrısında bulunurken ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin siber güvenlik kabiliyetini geliştirmek için ayrılan fon ile Kongre'den geçen hafta geçen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı bir an önce onaylaması gerektiğini vurguladı.
Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre, ABD Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına korsanlarca erişim sağlandığı biliniyor.

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