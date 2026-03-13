Senatör dayanamadı patladı: “ABD neden savaşta!”

Müslüman kanı üzerinden yürütülen emperyalist saldırıların ardından ABD Senatosu’nda yükselmeye başlayan eleştiriler, Beyaz Saray’ın içine düştüğü stratejik körlüğe işaret ediyor

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, Orta Doğu’da İran’a yönelik düzenlenen askeri operasyonlar sebebiyle Başkan Donald Trump’a karşı sert bir muhalefet başlattı. Beyaz Saray’ın açıklamalarındaki çelişkilere dikkat çeken Schumer, Amerikan halkının "Amerika bu savaşın içine hangi sebeple girdi?" sorusuna yanıt beklediğini ifade etti.

Bir kız ilkokuluna düzenlenen ve sivillerin can kaybına sebep olan saldırıya değinen Senatör, bu olayın ABD operasyonlarının bir sonucu olduğu yönündeki raporlara dikkat çekti. Olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması için şeffaf ve bağımsız bir soruşturma açılması gerektiğini vurguladı. Yükselen yakıt fiyatları, askeri kayıplar ve kaos ortamının toplumda büyük bir tedirginliğe sebep olduğunu belirten Schumer, Amerikan halkının bu çatışma sürecine karşı mesafeli bir tutum sergilediğini dile getirdi.

Trump yönetiminin savaş gerekçelerini sürekli değiştirmesini bir akıl tutulması olarak nitelendiren Schumer; rejim değişikliği, nükleer program ve savunma gibi farklı mazeretlerin birbirini izlemesini eleştirdi. Savaşın gidişatı hakkında Beyaz Saray’dan gelen çelişkili mesajların halkta kafa karışıklığına sebep olduğunu aktardı. Senato’nun bu muğlaklığı gidermek adına üst düzey yetkilileri kamuya açık oturumlarda sorgulamasının şart olduğunu ekledi.

Bölgedeki gerilim, 28 Şubat’ta başlayan saldırılarla birlikte zirveye ulaştı. İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey ismin öldürüldüğü operasyonlarda, can kaybının binlerle ifade edilmesi insani krizi derinleştiriyor. İran’ın bölgedeki ABD üslerine karşılık vermesiyle genişleyen çatışma halkası, Schumer’ın deyimiyle "muğlak bir macera" halini almış durumda.