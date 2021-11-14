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Dünya Senatör Bob, Erdoğan düşmanlığını ilan etti
Dünya

Senatör Bob, Erdoğan düşmanlığını ilan etti

Amerikalı Senatör Bob Menendez, Türkiye’nin F-16 talebine karşı olduğunu söylerken asıl karşı olduğu şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:17:00 -
Senatör Bob, Erdoğan düşmanlığını ilan etti

New Jersey’de bulunan McGuire Hava Kuvvetleri Üssü’nde Air Force Magazine dergisine mülakat veren Menendez, Erdoğan düşmanlığını net bir biçimde ortaya koydu. Ermeni lobisi ve FETÖ’cülerin yönlendirdiği Bob, “Bu konuda cidden bir soruna sahibim. Bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. İlerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş ekipmanlarından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil” derken Türkiye’nin ABD çıkarlarına ters pozisyon aldığını ve buna müsaade etmemeleri gerektiğini belirtti.

F-16’lara karşı olması konusunda Menendez, “Bu Türkiye ile ilgili değil, Erdoğan’la ilgili. Günün sonunda yönünü değiştirmesi gerekiyor. Biz ona çıkış yolunu gösterdik” diye küstahlığını gösterdi.

Erdoğan’ın taleplerinin karşılanmaması halinde Rus silahlarına yöneleceği sözlerine de Bob, “Türkiye’nin başka bir yere gideceği tehdidi beni caydırmıyor” derken böye bir şey yapması durumunda NATO’da birlikte çalışmayacaklarını iddia etti.

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