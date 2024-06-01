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Medya Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Ahmet Hakan, Akşener'in aldığı kararı böyle duyurdu
Medya

Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Ahmet Hakan, Akşener'in aldığı kararı böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-06-01 12:05:00 - 2024-06-01 12:18:08
Sen ne yaptın böyle Meral Hanım! Ahmet Hakan, Akşener'in aldığı kararı böyle duyurdu

Ahmet Hakan, telefon numarasını değiştirip, aniden sırra kadem basan Meral Akşener'in "politik ghosting" yaptığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, telefon numarasını değiştirip, aniden sırra kadem basan Meral Akşener'in "politik ghosting" yaptığını belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ghostlamak denilen şey şöyle bir şeydir:

*

Herhangi bir uyarı ya da gerekçe yokken...

Bir sevgili, bir sevgili adayı, bir partner, bir arkadaş...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aniden tüm iletişimi ve teması keserse...

Buna ghosting deniyor.

*

Meral Akşener’in yaptığı ise şu:

*

Telefon numarasını değiştirmiş. Kimse ulaşamıyormuş kendisine. Sırra kadem basmış. Aniden.

*

Meral Hanım’ın yaptığına politik ghosting denebilir."

 

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