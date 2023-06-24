Sen yapma bari! Milyoner Acun’un yakındığı şeye bakın

Hull City'nin ardından bir kanal daha satın alan Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube'daki programına konuk oldu. Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" dedi.

"O kadar hesapsız bir insan değilim" diyen Acun Ilıcalı uçakla bir yere gittiğinde iki işi bir araya getirerek hareket ettiğini belirti.

Sibel Arna "Acun da ekonomi yapıyor yani" deyince Ilıcalı, "Yüzde yüz yapıyor" diye yanıt verdi.

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı.

Acun "Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.

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