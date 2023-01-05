Sen patronunla öyle yap Altaylı, fitne çıkartma! Patronun seni kazıklıyor mu onu söyle

Lüks otomobillere düşkünlüğü ile bilinen Fatih Altaylı anlaşılan o ki, önceki gün memur ve emeklilere verilen maaş artışını beğenmemiş! Patronu ile maaş pazarlığına oturduğu dakikaları düşünmüş olsa gerek “Şimdi herkeste bir “Acaba kazıklandık mı?” hissi. Öyle ya acaba zorlasak yüzde 40 olur muydu duygusu. Pazarlıkla bir mal aldığınızda hep içinizi kemiren acaba biraz daha pazarlık etsem daha da indirim olur muydu fikri.” diyerek patronuyla maaş pazarlığı yaparken ki içini kemiren hissi yazıya dökmüş. Fatih Altaylı’nın kazıklanıp kazıklanmadığını bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey var fitne çıkardığı.

Tarihinde görülmemiş şekilde enflasyonun üstünde zam alanlarla ilgili fitne çıkartmaya çalışarak “Seviniriz üzülecek halimize” başlıklı ‘At pazarlığı!’ yaptığı yazıdan bir kaç paragraf...

“Önceki gün memur ve emeklilere yapılacak zam oranı “müjde” olarak açıklandı.

Yüzde 25.

...Keza aynı durum memur ve emekli zamları için geçerli.

Önce yüzde 25, 24 saat geçmeden yüzde 5’lik artış ile yüzde 30.

Oysa devlet dediğin, çalışanına veya eski çalışanına yapacağı zamda sınırlarını zorlar ve mümkün olan en yükseği verir değil mi!

Belli ki böyle bir şey yok.

Yüzde 25 demiş sonra bakmış olmuyor yüzde 30 demiş.

Şimdi herkeste bir “Acaba kazıklandık mı?” hissi. Öyle ya acaba zorlasak yüzde 40 olur muydu duygusu.

Pazarlıkla bir mal aldığınızda hep içinizi kemiren acaba biraz daha pazarlık etsem daha da indirim olur muydu fikri.

Bu yüzden emekli ve memur zammına da, EYT kararının bütçenin yasalaşmasından birkaç gün sonra yapıldığı halde bütçede bununla ilgili tek bir kalem bir kör kuruş bile ayrılmamış olmasına sevinmemek lazım.

Tam aksine devletin nasıl yönetildiğini görüp üzülmek gerek.”