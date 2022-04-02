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Gündem Sen önce kıbleni öğren! Utanmaz İsmail Saymaz yine fetva vermeye kalkıştı!
Gündem

Sen önce kıbleni öğren! Utanmaz İsmail Saymaz yine fetva vermeye kalkıştı!

Kamuoyunda ‘kıblesiz İsmail’ olarak bilinen İsmail Saymaz, yine utanmadı ve çıkıp mübarek ramazan günü fetva verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 18:43:00 -
Sen önce kıbleni öğren! Utanmaz İsmail Saymaz yine fetva vermeye kalkıştı!

Sözde gazeteci İsmail Saymaz, uzun yıllardır ‘tebliğ’ hizmetinde bulunan Müslümanları hedefe koydu. 

Hadsizlikte sınır tanımıyor!

Daha önce hadsizce birçok kez ‘fetva’ vermeye kalkışan İsmail Saymaz, Twitter'dan, "Tebliğciler, müslümanları uyarıp sevap kazanmak istiyorsanız, meyhanelerde vakit kaybetmeyin. Türkiye’de haramın büyüğü meyhanelerde değil, kamu ihalelerinde yeniyor. Benimki eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın, benimki de tebliğ. Emri bil maruf, nehyi anil münker" dedi. 

Kıbleyi bilmediğini itiraf etmişti

Yıllar önce kendisine kıbleyi soran anne ve anneannesine bilmediği için kıbleyi gösteremediğini itiraf eden Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ramazan fetvası verdi. 

 

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