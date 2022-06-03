Sen önce kendi psikolojini düzelt! Bebek'teki rezil görüntünün sebebi...

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Medya Tava'ya konuşan Klinik psikolog Hivren Özkol Cop, İstanbul Bebek sahilinde yaşanan gayr-i ahlaki rezaletin sebebinin "ekonomik kriz" olduğunu söyledi.

Bebek sahilinde C.M.T. ve Ö.K.'nın herkesin gözü önünde yaşadığı gayr-i ahlaki ilişki, kamuoyunda infiale sebep olmuştu.

Biri akıl hastası biri tinerci çıktı!

Olaydan sonra yapılan soruşturma kapsamında, akli melekelerinin yerinde olmadığı tespit edilen C.M.T. adlı kadın, gözlem altına alınmak üzere Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Ö.K. adındaki adam ise olay sırasında tiner kullandığı için kendinde olmadığı söylemişti. Şüpheli Ö.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "hayasızca hareketler" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan rezaleti Medya Tava'da değerlendiren Klinik psikolog Hivren Özkol Cop, akıllara zarar ifadeler kullandı.

Cop, yaşanan olayın sebebi olarak, insanların "ekonomik kriz"den bunalmasını gösterdi.