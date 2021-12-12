Sen önce geçmişte verdiğin sözleri tut

Miting meydanlarında ve gittiği illerdeki ziyaretlerinde bol keseden vaat dağıtan ve ‘elektriği-suyu bedava vereceğiz’ diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde halkı kandırıyor. Adana, Antalya gibi tarımın başkenti konumundaki illerin belediyeleri CHP’li başkanlar tarafından yönetildiği halde hiç kimseye ne bedava elektrik ne de bedava su veriliyor. Konu hakkında Akit’e konuşan siyasetçi ve gazeteciler, Kılıçdaroğlu’nun verdiği vaatleri önce kendi partisince yönetilen belediyelerde gerçekleştirmesi gerektiğine işaret ettiler.

Namus sözünü tutsun

Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Yerel seçimler öncesinde billboardlarda, TV’lerde, seçim afişlerinde verilen vaatlere ne oldu? “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Namus sözüdür” dediği halde binlerce işçiyi kapının önüne koyan kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu acaba hiç mi bu sözlerini hatırlamıyor? Siyaset ve hizmet ciddi bir iştir. Siyasetin en büyük sermayesi güvendir. Yalanın bulaştığı, kirlettiği siyaset bir süre sonra kıymetini kaybeder. Yalanla peynir gemisi de yürümez, siyaset de yapılmaz. İnandırıcılığı olmayan vaatler dünün Türkiye’sinde kaldı. Madem elektriği bedava vereceksin, elini tutan mı var? Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de versin de bunun gerçek olup olmadığını milletimiz anlasın. Hiç başka yere gitmeye gerek yok. İstanbul’da, İzmir’de belediyenin suya ve ulaşıma yaptığı zamlar ortadadır. Halkla dalga geçer gibi böyle atıp tutmak ana muhalefet partisinin başkanına yakışmıyor. Siyaset bol keseden vaat vermek değil, bizzat söylediğini yapmaktır.”

Yalan söylerken yüzü kızarmıyor

Gazeteci Şükrü Sak da, şunları ifade etti: “Kemal Kılıçdaroğlu söylediği yalanlardan yüzü kızarmayan biri. Yerel seçimler öncesi ‘kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ dediği halde, yandaşlara kadro açmak için binlerce işçinin kovulmasına sessiz kaldı. Kendi belediyelerinde en az 3 bin 100 TL asgari ücret vereceklerini iddia ettiği halde kreşlerde çalışan sözleşmeli öğretmenlere bile 2 bin 900 lira maaş verdiler. En uçuk yalanları kolayca dillendiren bu ‘trajik’ siyasetçinin, toplum nezdinde artık bir karşılığı kalmadı. Kılıçdaroğlu, 2023’te Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olsa bile, ‘ücretsiz elektrik vaadi’ gibi boş vaatlerle bu kez toplumu çarpamayacak diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu en son Şanlıurfa’da, ‘Türkiye’de üretilen fındığın % 42’si Şanlıurfa’da üretilmektedir’ sözüyle, ilkokul düzeyinde bile Türkiye’yi ve bölgeyi tanımadığını göstermiş oldu. ‘Coğrafya ilmini’ yerle bir etti yani. Buna rağmen tuhaf bir şekilde, sözde ‘okumuş, aydın, ilerici’ kesimin böyle bir lider etrafında öbeklenmiş olmasını da hayatın bir ‘ironisi’ olarak görmek lazım sanıyorum.”