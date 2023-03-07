Sen önce bir gel de Kloop! Gerisini düşünürüz ne dersin?

Türk futbolunda sabırsızlık, Jürgen Klopp'un da dikkatini çekti. Alman teknik adam, Stefan Kuntz ile yaptığı sohbet sırasında Süper Lig'de çalışmanın zorluğundan bahsetti.

Türk futbolu, Avrupa futboluna kıyasla günden güne gerilerken, teknik direktörler de bu konuya önlem alıp açılan makası kapatmakla uğraşıyor.

Futbolumuzdaki bu düşüşün sebeplerinden bir tanesi de günlük planlar yapıp, sistemsiz yaşamamız olarak gösteriliyor.

Yabancı teknik direktörlerin kısa sürede kovulması da buna en büyük örnek.

Klopp: Türkiye'de beni kovarlar

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da Jürgen Klopp'la yaptığı sohbeti anlattı. Alman teknik adam, "Türkiye'de sabır olmadığı için Jürgen bana 'Türkiye'de çalışmam. Beni direkt kovarlar.' dedi." ifadelerini kullandı.

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Klopp çalıştığı takımlarda sistemini oturtmak için 2-3 sene zaman harcayan teknik adam olarak dikkat çekiyor.