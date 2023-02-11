Sen ne yüzsüz bir herifsin be Ümit Özdağ! Şimdi de bu haltı yedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "telefon çalan Suriyeli" ifadeleriyle hedef gösterdiği kişiden özür dilemeyeceğini söyleyerek büyük bir pişkinliğe imza attı.

Özdağ, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına katıldı. Cüneyt Özdemir, Özdağ'a hedef gösterdiği kişinin açıklamasını izletmesinin ardından, "Ümit bey ne diyorsunuz? Suriyeli değilmiş. Bir özür dilemeyi düşünür müsünüz mesela" diye sordu.

Özdağ ise haberi bir gazeteden aldığını söyleyerek özür dilemesi gereken kişinin kendisi olmadığını söyledi.

"Niye özür dileyeyim kardeşim" diyen Özdağ, hedef gösterdiği kişinin Suriyeli tercümanlara verilen mavi giysiyi giydiğini iddia ederek, "Kendisi özür dilesin" ifadesini kullandı.

"Hırsız" dediği kişi, Diyanet Vakfı'nda görevli hafız çıkmıştı

Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' yalanını attığı kişi, iftiralara tepki göstererek, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz. Seni Allah'a havale ediyorum" demişti.