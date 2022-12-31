Sen ne yaptın Okay Yokuşlu! Milli yıldızdan haber var...

İngiltere Championship ekiplerinden West Brom'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, ligde son oynanan mücadelede adeta yıldızlaştı. Karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup eden West Brom'da Okay Yokuşlu attığı gollerle takımına 3 puanı getirirken, bitiş düdüğünün çalmasının ardından milli futbolcu kahraman ilan edildi.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor gibi takımlarda forma giymesinin ardından İspanya'ya giden milli futbolcu Okay Yokuşlu, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'ın yolunu tutmuştu.

Burada oldukça sevilen 28 yaşındaki başarılı futbolcu, 25. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion'ın sahasında Preston North End'i konuk ettiği mücadelede adeta yıldızlaştı.

Ev sahibi ekip için üst sıralara tutunmak adına çok önemli bir yere sahip olan mücadelede West Bromwich Albion rakibini 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Okay Yokuşlu sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan 28 yaşındaki oyuncunun sağ ayağıyla uzak mesafeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. Ev sahibi ekip bu golle öne geçti.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan West Bromwich Albion'da ikinci yarıda Okay bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız oyuncu 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Bromwich sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu. Bu galibiyetin ardından 35 puana yükselen West Bromwich Albion, dokuzuncu sıraya yükseldi.

Attığı 2 gol ile yıldızlaşan Yokuşlu güzel oyunuyla da alkış toplarken, karşılaşmanın ardından tek konuşulan şey yıldız oyuncunun performansı oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi, "28 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu, Carlos Corberan yönetimindeki West Brom'u inanılmaz şekilde canlandırdı" yorumu yapıldı.