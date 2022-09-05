Sen ne yaptın Okan Buruk hocam! Maça saatler kala şok...
Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bu akşam saat 21.00'de Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesi forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı yeni transfer Seferovic'i takımdan kesmeye karar verdi. 30 yaşındaki forvet yüksek ihtimalle bu akşam yedek soyunacak.
Galatasaray'da iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bu akşam saat 21.00'de Gaziantep FK ile yapacağı maç öncesi forvet konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Okan Buruk, performansından memnun kalmadığı yeni transfer Seferovic'i takımdan kesmeye karar verdi. 30 yaşındaki forvet yüksek ihtimalle bu akşam yedek soyunacak.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Taraftarlarının önünde oynayan olan sarı-kırmızılılarda forvet tercihi değişti. Her hafta ileride oynayan fakat skor katkısı veremeyen Seferovic için karar çıktı.
BU AKŞAM YEDEĞE ÇEKİLECEK
Okan Buruk, Seferovic'i bu akşam yedek soyunduracağı iddia edildi. Gomis'in gösterdiği performans nedeniyle Fransız golcüyü 11'de oynatmayı planlayan Okan Buruk, Seferovic'e mesaj vermek için yedeğe çekecek.
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