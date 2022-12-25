Sen ne yaptın Mohamed Salah!

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, ailesiyle birlikte Noel pozu verdi. Futbolcunun bu pozları, her yıl olduğu gibi olay oluşturdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Mohamed Salah’tan yılbaşı pozu geldi…

Ailesi ile birlikte mavi tonda süsledikleri yılbaşı ağacının altına oturan Salah, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Merry Christmas (Mutlu Noeller)” notunu düşen Salah, her yıl öncesi olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Büyük beğeni alan kareler, aynı zaman da çokça eleştirildi.

Her yıl aynı poz

“Hem secde hem Noel olmaz" diyenler, futbolcuya öfkesini dile getirdi.

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiren futbolcu, neredeyse her yıl pozlardan dolayı çok konuşuluyor.