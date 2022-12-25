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Spor Sen ne yaptın Mohamed Salah!
Spor

Sen ne yaptın Mohamed Salah!

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, ailesiyle birlikte Noel pozu verdi. Futbolcunun bu pozları, her yıl olduğu gibi olay oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 13:08:00 -
Sen ne yaptın Mohamed Salah!

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, ailesiyle birlikte Noel pozu verdi. Futbolcunun bu pozları, her yıl olduğu gibi olay oluşturdu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Müslüman futbolcu Mohamed Salah’tan yılbaşı pozu geldi…

Ailesi ile birlikte mavi tonda süsledikleri yılbaşı ağacının altına oturan Salah, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Merry Christmas (Mutlu Noeller)” notunu düşen Salah, her yıl öncesi olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Büyük beğeni alan kareler, aynı zaman da çokça eleştirildi.

Her yıl aynı poz

“Hem secde hem Noel olmaz" diyenler, futbolcuya öfkesini dile getirdi.

Saha içinde olduğu kadar saha dışında da adından söz ettiren futbolcu, neredeyse her yıl pozlardan dolayı çok konuşuluyor.

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Yorumlar

Göksen Merey

Noel in ne islamla nede gerçek İsa peygamberle ilgisi yok. Hz. İsanın aslında milattan dört yıl önce doğduğu hatta nisanda doğduğuna dair kanıtlar ortaya çıktı vatikan bile hata yaptığını kabul etmiş ama yerleşmiş adet değiştiremeyiz şimdi diye konuyu geçiştirmiş. eğlencesine yapılabilir dini ritüel olarka bakılmazsa.

Asd

Fasığın hürmeti yoktur
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