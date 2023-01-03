Sen ne yaptın Gianni Infantino! Yok artık...
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törende tabutun başında selfie çektirmesi tepkilere neden oldu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törende tabutun başında selfie çektirmesi tepkilere neden oldu.
29 aralıkta Brezilyalı futbol efsanesi Pele hayatını kaybetti.
Pele'nin cenaze süreci devam ediyor.
Pele'nin uzun yıllar top koşturduğu Santos Futbol Kulübü'nün Vila Belmiro stadyumunda dizenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
FIFA Başkanı Gianni Infantino da Brezilyalı futbol efsanesi Pele için düzenlenen törendeydi.
Tabutun başında selfie
Taziyelerini ileten İnfantino, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bunun nedeni ise İnfantino'nun cenaze töreninde futbolcunun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmesiyedi.
Infantino'nun tabutun başında gelenlerle selfie çektirmesi özellikle sosyal medyada tepkilere neden oldu.