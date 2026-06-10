Xiaomi'nin yeni tableti Türkiye'de piyasaya sunuldu
Xiaomi, kompakt tasarıma ve donanıma sahip 9,7 inç boyutlu REDMI Pad 2 modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni tabletin özellikleri…
Xiaomi, kompakt tasarıma ve donanıma sahip 9,7 inç boyutlu REDMI Pad 2 modelini Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni tabletin özellikleri…
Xiaomi’den yapılan açıklamaya göre, eğlence ve üretkenlik için tasarlanan yeni tablet, önceki nesle göre daha yüksek performans ve kullanım deneyimi vadediyor.
Cihazın 9,7 inç boyutundaki 2K ekranı, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanım sunuyor. Dış mekan modunda 600 nit parlaklığa çıkabilen ekran, üçlü TÜV Rheinland sertifikası ile göz sağlığını gözetiyor.
Gücünü 6nm Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinden alan cihaz, 7600 mAh pili ile yaklaşık 2 güne varan kullanım ömrü sunuyor. Önceki nesle kıyasla yüzde 34'e varan performans artışı sağlayan yeni tablet, geliştirilmiş ısı dağılımı ve soğutma sistemi sayesinde uzun süreli kullanımda istikrarlı bir performans ortaya koyuyor.
Xiaomi HyperOS 3 işletim sistemi ile gelen tablet, gelişmiş kişiselleştirme seçenekleri, "paylaşılan pano" gibi akıllı bağlantı özellikleri ve Google "Circle to Search" (Çizerek Ara) kolaylığını destekliyor.
Tablet, 7,4 milimetre inceliğindeki tam metal gövdesiyle dayanıklı bir yapı sunarken, grafit grisi ve gümüş renk seçenekleriyle tüketiciyle buluşuyor. Ürün ayrıca, 40'tan fazla dayanıklılık testinden başarıyla geçti.
REDMI Pad 2 (9,7 inç), 4GB+64GB ve 4GB+128GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle geliyor. İki model, sırasıyla 7 bin 299 lira ve 9 bin 299 lira fiyatla satışa sunuldu. Tablet, Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesinin yanı sıra yetkili çevrim içi ve fiziksel mağazalardan temin edilebiliyor.
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