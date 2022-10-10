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Medya Sen ne yapıyorsun sayın Sofuoğlu!
Medya

Sen ne yapıyorsun sayın Sofuoğlu!

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu şoke eden anlara imza attı. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlara ise tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 17:55:00 -
Sen ne yapıyorsun sayın Sofuoğlu!

Bir döneme damga vuran motosiklet yarışçısı şimdilerde ise AK Parti milletvekili olan Kenan Sofuoğlu şoke eden anlara imza attı. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nu tek başına motosiklete bindirdi. Zayn Sofuoğlu’nun motor kullandığı anlara ise tepki yağdı.

AK Parti milletvekillerinden olan motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu sosyal medyanın gündeminde. Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki minik oğlu Zayn Sofuoğlu'nu tek başına 560 Cc motosiklete bindirdi.

Motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'a tek başına motosiklet kullanması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasındaydı. Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma "Sırada ne var?" notu düşülmüştü.

Yürekleri ağza getiren anları görenler kendilerini tutamadı. Kenan Sofuoğlu'a gelen tepkilerin bazıları şöyleydi:

Gereksiz, anlamsız, tehlikeli bir davranış bana göre.

Çok tehlike bir şey yapmışlar.
İnsan buna nasıl cesaret eder.
Akıl işi değil izlerken yüreğim ağzıma geldi.

 

 

 

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