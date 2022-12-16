Sen ne utanmaz bir adamsın be Emin Çölaşan

27 Mayıs darbesini lanetleyenleri "sömürü yapmakla" itham eden, Adnan Menderes'i ise "sapıtmış" ve "şımarık" olarak nitelendirme hadsizliğinde bulunan Emin Çölaşan, bir kez daha tıynetinin gereğini yerine getirdi.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz kesinleşmemiş olan bir yargı kararından hareketle, İBB Başkanı'nı kahramanlaştırma gayretine girişen Çölaşan, her fırsatta ayağının altına paspas yaptığı "hukuk"u da birden bire hatırlayıverdi.

Geçmişte FETÖ'cüleri savunup "Bizim başaramadığımızı Fetullah'la ekibi başardı" sözleriyle darbe çığırtkanlığında bulunan Emin Çölaşan, Menderes ve arkadaşlarının idamı için "Bunlar idam edildiğinde toplumsal bir coşku vardı. 27 Mayıs darbe değildir" diyen sözde hukukçu Tansel Çölaşan’ın kocası olmanın da hakkını verip, İmamoğlu kararı üzerinden, günümüzde yargının bağımlı olduğunu savundu.

İmamoğlu'nun hakaretlerini ustalıkla gizlediği Sözcü gazetesindeki yazısında, İBB Başkanı ile alakalı davayı mecraından saptırarak algı operasyonuna girişen Çölaşan, "Türkiye’de yargı ne yazık ki iktidara bağımlıdır. En tepelerden talimat almakta, kritik konularda bazı kararlarını o doğrultuda vermektedir. Sonra o kararlar muhalif kesimde yer almış olan siyasetçilerin, aydınların, gençlerin ve herkesin üzerinden adeta bir silindir gibi geçmektedir" iddiasında bulundu.