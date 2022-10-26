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Medya Sen ne şovmen çıktın be Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları koçum
Medya

Sen ne şovmen çıktın be Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları koçum

AK Parti'nin 28 Ekim'de Başkent Arena'da yapılacak "Türkiye Yüzyılı" adlı vizyon belgesi toplantısına muhalif isimlerin davet edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Davet edilen muhalif isimlerin etkinliğe katıp katılmayacağı merak konusu. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de hazır tüm gözler kendisine çevrilmişken şovunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 11:41:00 -
Sen ne şovmen çıktın be Deniz Zeyrek! Bırak bu ayakları koçum

AK Parti'nin 28 Ekim'de Başkent Arena'da yapılacak "Türkiye Yüzyılı" adlı vizyon belgesi toplantısına muhalif isimlerin davet edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Davet edilen muhalif isimlerin etkinliğe katıp katılmayacağı merak konusu. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de hazır tüm gözler kendisine çevrilmişken şovunu yaptı. Kararını neden son güne bıraktığını "Tuhaf bir uygulama" başlıklı yazısında paylaşan Zeyrek, kendisinin davet edilmesine rağmen Sözcü’nün muhabir ve foto muhabirinin toplantıya katılamayacağına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Ben o toplantıyı bir siyasi partinin ve Cumhurbaşkanı'nın her gün birkaç benzerini yaptığı, gazeteciler için “rutin” kategorisinde bir program olarak görüyor, büyük anlam yüklemiyordum. Bu yüzden de bir Ankara gazetecisinin günlük bir gazetecilik faaliyeti olarak Arena'ya gidip toplantıyı izlemeyi planlıyordum. Arayan arkadaşlara da bu yüzden “Katılacağım” diyordum.

Ancak dün akşam saatlerinde çalıştığım gazeteye kurumsal yasağın sürdüğünü, muhabir arkadaşlarımın toplantıyı izleyemeyeceğini öğrendim ve kafam karıştı. Böyle bir durum olursa, uygulamanın “Takiye”den, bizim de “konu mankeni”nden ne farkımız olacak? O nedenle son kararımı toplantı gününe kadar kurumsal yasağın seyrine göre belirleyeceğim."

 

 

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