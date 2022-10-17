Sen ne pislik birisin be adam! Yaptığı şey mide bulandırdı
ABD'deki seçim sürecinde, ahlaksızca bir kampanya gözler önüne serildi. New York'un 12. Kongre Bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan eski subay Mike Itkis, iğrenç bir seçim kampanyası seçti.
ABD'deki seçim sürecinde, ahlaksızca bir kampanya gözler önüne serildi.
New York'un 12. Kongre Bölgesi için bağımsız aday olarak yarışan eski subay Mike Itkis, iğrenç bir seçim kampanyası seçti.
Cinsel haklara dair pozitif bir tutum sergilediğini vurgulayan Mike Itkis, fahişeliği yasallaştırmaya dair taahhüdünü kanıtlamak için ünlü bir yetişkin film yıldızı ile kamera karşısına geçti.
Cinsel içerikli film çeken Itkis'in yayınlanan 13 dakikalık videosu, mide bulandırdı.