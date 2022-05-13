Sen ne pislik bir herifsin Mehmet Ali Erbil!

Savaş Özbey, son olarak, bir ödül töreninde yanındaki sunucu Melike Öcalan’a herkesin gözünün önünde tacizde bulunan Mehmet Ali Erbil adlı soytarının artık haddini fazlasıyla aştığına dikkat çekti. Özbey, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kızı yaşında genç bir kadına ağza alınmayacak sözlerle yürüdü. Karşılık bulmak yerine ifşa ve şikâyet karşılaşınca iyice çamura yattı. Ece Ronay’ı kendisini baştan çıkarmaya çalışmakla suçladı. Kadının “sapık, tacizci” gibi açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulundu.

Apar topar kadının nişanlısını buldu, samimi pozlarla “Biz bu işi çözdük” mesajı verdi. Sanki erkek erkeğe konuşunca mesele hallolacakmış gibi...

Bir arkadaşıyla Seda Sayan’a sosyal medya kumpası kurdu.

“Sen ortala ben vurayım” gibisinden. Seda Sayan bu, geri durur mu?

Geçmişteki vukuatını ortaya döktü. Daha önce Ece Ronay “tacizci” dediği için dava açan aynı adam, özür diledi.

Hastalığı nedeniyle aldığı ilaçlardan böyleymiş.

En son bir ödül töreninde yanındaki sunucu Melike Öcalan’a herkesin gözünün önünde tekrarlamak istemediğim sözlerle tacizde bulundu.

Kadıncağız neye uğradığını şaşırıp şoke oldu, ancak “20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” diyebildi.

O bunu yaparken salonda “ehu ehu” diye gülme sesleri duyuluyordu...

O pespayeliği komiklik sananlar olduğu sürece...

Bunca vukuata rağmen onu hâlâ törenlere, sahnelere davet edenler olduğu sürece...

Kusura bakmasın ama Melike Hanım’ın bu olayda belki de tek günahı budur:

Kadınlar böyle bir karakterle aynı sahneyi paylaşmayı kabul ettiği sürece... Bu ülkede her şey olabilirsiniz ama Mehmet Ali Erbil olamazsınız."