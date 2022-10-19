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Gündem Sen ne pişkin çıktın be adam! Acun’un has elemanına bak yahu
Gündem

Sen ne pişkin çıktın be adam! Acun’un has elemanına bak yahu

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, koruma ordusuyla gezerken çekilen görüntüleriyle gündem olmuştu. Acun Ilıcalı'nın ünlü ettiği isim, neden koruma ordusuyla gezdiğine cevap vermeden yaptığı açıklamayla "Hadi oradan" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 10:42:00 -
Sen ne pişkin çıktın be adam! Acun’un has elemanına bak yahu

 

 

MasterChef Türkiye'nin ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu, koruma ordusuyla gezerken çekilen görüntüleriyle gündem olmuştu.

Gittiği bir şehirdeki alışveriş merkezinde korumalarla gezmesinin ardından Somer Şef'le ilgili sosyal medyada "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları yapılmıştı.

Bu eleştirilerin ardından Somer Şef, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Sivrioğlu, "Tanımayanların eleştirisi, vicdansızca olsa bile normaldir. Enteresan olan, tanıdığı, bildiği halde, sesini çıkarmayanlar" diyerek, neden koruma ordusuyla gezdiğine cevap vermeden edebiyat parçaladı.  

 

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