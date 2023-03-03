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Siyaset Sen ne dahiymişsin öyle (!) Mustafa Yeneroğlu kayışı kopardı
Siyaset

Sen ne dahiymişsin öyle (!) Mustafa Yeneroğlu kayışı kopardı

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun AK Parti hükümetine yönelik 28 Şubat eleştirisi ağızları açık bıraktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:33:00 -
Sen ne dahiymişsin öyle (!) Mustafa Yeneroğlu kayışı kopardı

AK Parti'den ayrılarak CHP kuyruğuna takılan partiler, hükümeti suçlamak için her seferinde daha saçma eleştiriler buluyor. Son olarak DEVA Partisi'nden beyin yakan 8 Şubat çıkışı geldi.

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, 28 Şubatçılardan hesap soran AK Parti'nin, 28 Şubat zihniyetini devam ettirdiğini ileri sürdü.

28 Şubat'ta en temel hakları gasp edilip devletin makbul vatandaş kalıbına uymadığı için şeytanlaştırılanları temsil iddiasına sahip AK Parti'nin bugün 28 Şubat 1000 yıl sürecek, diyenleri haklı çıkardığını savunan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, "28 Şubat zihniyeti, o dönemin kudretlilerinin dahi tahayyül edemeyeceği derecede bugün mevcut iktidar tarafından temsil edilmektedir" dedi.

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