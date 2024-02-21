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Gündem Sen nasıl kıvıracaksın İsmail Saymaz? Aymazlığın bu kadarı da fazla
Gündem

Sen nasıl kıvıracaksın İsmail Saymaz? Aymazlığın bu kadarı da fazla

Yeniakit Publisher
2024-02-21 14:57:00 -
Sen nasıl kıvıracaksın İsmail Saymaz? Aymazlığın bu kadarı da fazla

Şevki Yılmaz için “Atatürk’ü değil, Sultan Abdülhamit’i tahttan indirenleri kastettim” diyor. Zoru görünce kıvırıyor. Utanmadan yalan söylüyor.” diye paylaşımda bulunan İsmail Saymaz’ın Atatürk paylaşımları hafızalardaki yerini yoruyor … Bakalım Saymaz şimdi nasıl kıvıracak.

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde konuştuğu için laikçi kesimin lincine gazeteci İsmail Saymaz da katılmış. Şevki Yılmaz’ın açıklamalarına “zoru görünce kıvırıyor, utanmadan yalan söylüyor” demişti. İsmail Saymaz’ın Atatürk hakkında yaptığı paylaşımları  Türkiye’nin unuttuğunu zannediyor olmalı. Abdülhamit'in torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu sözlerini kendisine hatırlattı.

Saymaz;

“Atatürk diktatördü”

“Atatürk’e karşı çıkmak neden vatan hainliği olsun?”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Ciddiyim; Atatürkçü olsam Türkçe olimpiyatlarını kıskanırdım. Biz içerdeyiz ama fikrimiz sahnede.”

Gibi paylaşımlarda bulunan Saymaz bu paylaşımları sanki kendisi yapmamış gibi bir de utanmadan Şevki Yılmaz’a saldırdı.

Şimdi tüm Türkiye özellikle laikçi kesim İsmail Saymaz’ın nasıl kıvıracağını merakla bekliyor.

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