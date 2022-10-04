Sen nasıl bir pisliksin yahu! Şehitlikle ilgili skandal sözler söyledi

Etekli pozlarıyla hafızalara kazınan Mehmet Yakup Yılmaz, hakkında en ufak bir fikrinin olmadığı "şehadet" konusunda ahkam keserek karaktersizliğini gözler önüne serdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehitlikle ilgili sözlerini aklı sıra ti'ye alan hadsiz Yılmaz, Soros'un fonladığı t24'teki "köşe yazısı" adını verdiği zırvalamasında özetle şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı adı verilen harekât sırasında hayatını kaybeden polis memurunun ailesine taziyeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunu söyledi:

"Şehitliği keşke Allah bize nasip etse, benim duam odur. Şehidimizin ailesinin başı sağ olsun."

Bu habere eşlik eden fotoğrafta da Soylu iki ellerini açmış dua ediyor.

Bu gösteri sırasında gözlerinden iki damla da yaş süzüldü mü, süzülmedi mi diye haberi dikkatle okudum, belirtilmemiş.

Oysa kolayca başarabilirdi, o vakit çizmeye çalıştığı tablo daha etkili olurdu.

Soylu, kendisinin de bildiği gibi İçişleri Bakanı.

Polis kuvvetlerinin en yüksek amiri.

Yani şehitlik mertebesini bu kadar özlüyor ve bunun için dua ediyorsa yapması gereken aslında çok basit: Kamuflaj giysilerini çekecek, elinde silahı ile harekâta katılacak.

İşte o vakit bu konuda dua etmesinin bir anlamı olabilir.

(...) Şu anda yaptığı, piyango bileti almadığı halde piyangodan büyük ikramiye çıksın diye Allah'a yakaran adamın fıkrasına benziyor.

Piyango çıksın diye dua edebilirsin elbette ama önce bileti alman lazım! (...)"