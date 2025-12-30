  • İSTANBUL
Dünya ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı: İran ile Venezuela'ya silah - İnsansız hava aracı ticareti yaptırımı
ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı: İran ile Venezuela'ya silah - İnsansız hava aracı ticareti yaptırımı

ABD yönetimi, İran ile Venezuela arasındaki silah ve insansız hava aracı ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında, iki ülke merkezli toplam 10 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı verdi. Yaptırım kararı ile ilgili açıklama geldi

ABD yönetimi, İran ile Venezuela arasındaki silah ve insansız hava aracı ticaretini hedef alan yeni yaptırımlar kapsamında, iki ülke merkezli toplam 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı bildirildi.

Venezuela ile İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı kaydedilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı ifade edildi.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ile müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu aktarılan açıklamada, İran’ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

